Anbar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesinin "Anbar Kentsel Dönüşüm Projesi " kapsamında yapımı tamamlanan 87 daire hak sahiplerine teslim edilirken Günaydın Sultan Camisi de ibadete açıldı.

Anbar Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günyadın, iki hayırlı işin açılışını yapmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Özellikle bu alanda hayırsever Şükrü Günaydın ailesinin yaptırdığı caminin yapılış hikayesinin de çok anlamlı olduğunu belirten Günaydın, "Allah bu ailemizin hayırlarını kabul etsin. Bu dünyada böyle bir hayır işi yapanın ahirette de amel defteri kapanmaz. Allah herkese böyle hayırlı ameller yapmayı nasip etsin. Diğer taraftan kentsel dönüşüm neticesinde hak sahibi vatandaşlarımız evlerine bugün itibariyle kavuşmuş olacak. Kentsel dönüşüm işi çok meşakkatli iştir. Vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmadan konutları tamamladıkları için belediye başkanlarımıza onlar adına teşekkür ederim. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da bu projede iyi niyetle yapıcı bir gayretle böyle önemli eserlerin kentte kazandırılmaya devam ettiğini söyledi.

Kayseri'nin her 30 yılda bir çehresini yenilediğini, bu bölgenin de yenilenen çehresiyle kentin yeni yüzü olacağını ifade eden Yıldız, hak sahiplerini tebrik ederken, caminin yapımını üstlenen aileyi de tebrik etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da zamanında Anbar'ın Kayseri ile bitişik en yakın köylerden olduğunu, süreç içerisinde kentin kilit noktalarından biri haline geldiğini belirtti.

Hayata geçen proje ile Anbar'ın daha da önemli hale geldiğini aktaran Elitaş, "Bugün kentsel dönüşümle beraber batından Kayseri'ye doğru girerken eski binaların ortadan kalktığı daha modern bir Anbar ile kentimiz farklı bir çehreye kavuşmuş olacak. Kentsel dönüşümün hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Camiyi yaptıran hayırsever ailemizin de hayrını Allah kabul etsin." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin güzelleşmesi konusunda ötekileştirmeden, ayrıştırmadan doğusu, batısı demeden çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kayseri'nin bir çok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Büyükkılıç, "Kayseri'de üç bölgede kentsel dönüşüm projesine imza attık. Şu anda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde projelendirilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi de büyük bir hızla devam ediyor." dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise bu projenin önceki dönemde yapımına başladığını ve açılışının kendilerine nasip olduğu söyledi.

Önümüzdeki yıllarda bu güzel hizmetlerle Kayseri halkını buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Anbar Mahallesinde etap etap kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Burası toplam 9 blok ve 400 konutu kapsayan bir dönüşüm. Bir kaç ay içerisinde kalan blokları da teslim edeceğiz. Bundan sonra da 120 ve 140 bin metrekarelik bir kentsel dönüşüm alanı var. O konuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda onları da projelendirip hayata geçireceğiz."

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Şahin Güven'in yaptırdığı duanın ardından hak sahiplerine konutlarını teslim edildi, cami ibadete açıldı.