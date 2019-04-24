ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesinin 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Arslan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 57'nci yıldönümü vesilesiyle bir kez daha huzurundayız. Banisi olduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasını ve insanımızın temel hak ve hürriyetlerini koruma görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin azim ve gayreti içindeyiz. Ruhun şad olsun."