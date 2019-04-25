ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesinin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen sempozyumun oturum başkanı İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 2017'deki anayasa değişikliğiyle mevzuata girdiğini ve tamamen yeni bir müessese olduğunu söyledi.

Özbudun, "Yine bu anayasa değişikliğiyle ilga edilmiş olan kanun hükmünde kararnamelerle bazı benzerlikleri fakat bazı önemli farklılıklar var. Bu yeni yöntemin kapsamı, niteliği, kanun ile olan ilişkisi vesaire ilginç sorunlar ortaya koyuyor." dedi.

Bu konuda akademik dünyada birtakım tartışmaların cereyan ettiğini ifade eden Özbudun, "Dolayısıyla bu sempozyumun bu konudaki tartışmalara katkıda bulunması, ışık tutması. Bununla ilgili içtihatlar önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi huzuruna da gelecektir. Ona da belki yardımcı olmak açısından bu sempozyumun önem taşıdığını konu seçiminin de çok isabetli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili, İbni Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Venedik Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar, "Kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Özen Ülgen Adadağ ise "Kanun-Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar" başlıklı sunumlar yaptı.