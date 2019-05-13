Anasınıfı öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

SİVAS (AA) - Sivas Kılıçarslan İlkokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kentteki alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı. Okul Müdürü Beyhan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımız yarınlarımızdır. Okul öncesi eğitim kişilik gelişimi için en kritik dönemdir." dedi.

Yıl sonu etkinliğinin sadece bir eğlence programı olmadığını, aynı zamanda eğitsel ve kültürel bir etkinlik olduğunu söyleyen Öztürk, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük bir anlam ifade eden bu etkinlikte bizleri ve çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programda, şarkılar söyleyen, şiirler okuyan öğrenciler, sıfır atık defilesi düzenledi.

Etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.