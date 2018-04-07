Anaokulu öğrencilerinin askerlere moral ziyareti

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu Şerife Bacı Anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

TSK'nın Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla okul idarecileri ile öğrenciler ilçedeki jandarma komutanlığında görev yapan askerlerle bir araya geldi.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Hanifi Ok'a çiçek veren öğrenciler, jandarma binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuklarına, jandarmanın faaliyet alanları ile ilgili tanıtım filmi izletilirken, öğrenciler de vatan sevgisi temasıyla çizdikleri resimleri askerlere hediye etti.

Ziyaretin sonunda, öğrencilere bere ve kep hediye edildi.

Okul Müdürü Afet Özdemir, ziyaretin hem askere moral vermek hem de öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmek için düzenlendiğini belirtti.





Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2018, 18:38