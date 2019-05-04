Anaokulu öğrencilerinden yürüyüş etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından "Adım At, Sağlığına Sağlık Kat" sloganı kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan proje koordinatörü Yasemin Güngör, "Adım At, Sağlığına Sağlık Kat" projesinin 13'ü yurt dışı 103'ü yurt içi olmak üzere toplamda 116 okul ortaklığı ile yürütülen geniş kapsamlı bir proje olduğunu söyledi.

Altı aydır farklı etkinliklerle projeyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten Güngör, haziran ayında kalite ödülü almak için başvuru yapacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin de katımıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.