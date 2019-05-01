Anaokulu öğrencilerinden yılsonu gösterisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin İncesu ilçesinde Ertuğrulgazi Anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenledi.

Belediye konferans salonundaki etkinlikte, Ertuğrulgazi Anaokulu öğrencileri yıl boyunca edindikleri becerileri sergiledi.

Etkinlikte anaokulu öğrencilerinin hazırladığı oyunlar ve modern dans gösterileri beğeni topladı.

Okul müdürü Mevlüde Büyükhan, "Bugün burada izlenilenlerin sadece gösteriden ibaret olmadığını, burada onların özgüvenlerini, yeterince desteklenirse her şeyi başarabileceklerini ortaya koyduklarını gördük. Öğrencilerimiz okulda aldıkları eğitim ile tüm yeteneklerini bu tür etkinliklerle ortaya koyuyor. Onları kutluyorum." dedi.

Etkinliğe İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek, Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.