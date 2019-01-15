Anaokulu öğrencilerinden tekerlekli sandalye bağışı

YOZGAT (AA) - Sorgun Yeşilyurt İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, harçlıklarından topladıkları para ile aldıkları 2 tekerlekli sandalyeyi engellilere verilmek üzere Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne başladı.

Sandalyelerin teslim töreninde konuşan Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, minik öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür etti.

Özdemir, "Öğrencilerimiz 'herkesin birer engelli adayı' olduğu tezinden yola çıkarak bir kampanya düzenlemişler. Bu kampanya çerçevesinde alınan 2 tekerlekli sandalyeyi derneğimize bağışladılar. Minik öğrencilerimize ve öğretmenlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Okul müdürü Mehmet Ünlü de bu tür sosyal sorumluluk projelerine ve etkinliklere Yeşilyurt İlkokulu olarak sürekli destek vereceklerini ifade etti.

