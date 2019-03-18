Anaokulu öğrencilerinden “Şanlı bayrağım“ sergisi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kapadokya Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla atık malzemelerden ürettikleri Türk bayraklarından oluşan sergi açtı.

Şehitlik Anıtı önünde açılan "Şanlı bayrağım" adlı sergide düğme, kağıt, ahşap ve plastik gibi çeşitli malzemeler kullanılarak ortaya çıkarılan bayrak motifleri, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü İbrahim Baş, AA muhabirine, öğrencilere bayrak ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla öğretmenlerinin yardımıyla yaklaşık 10 gün boyunca farklı malzemelerden bayrak yaptıklarını belirtti.

Baş, "En masum sevgi çocuk sevgisi, en kutsal sevgi vatan bayrak sevgisidir diyerek yola çıktık. Bu iki sevgiyi kutsal emanetlerde birleştirdik. 140 öğrencimizin çalışmalarıyla sergimizi oluşturduk. Bugün bu çalışmaları sergilemekten mutluyuz, gururluyuz. Bütün öğrenciler ilmek ilmek üzerinde çalıştı." dedi.

Minik öğrenciler tarafından ortaya çıkartılan eserler, gün boyu ziyarete açık bulundurulacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 15:25