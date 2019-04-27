Anaokulu öğrencilerinden kuşlar için yuva ve mama kabı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, anaokulu öğrencileri kuşlar için yuva ve mama kapları yaptı.

Şehit Erdem Öztürk Anaokulu öğrencileri tarafından sokak hayvanlarının yiyecek ve barınmaları için kuş yuvası ve mama kapları yapıldı.

Kuş yuvaları, okul görevlilerince Karatekin Parkı'ndaki ağaçlara asıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğrencilerde hayvan sevgisinin gelişmesi için bu tür etkinlikler yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Ana sınıfı öğrencilerinin kuş yuvalarını atık malzemelerden yaptığını belirten Öztürk, böylece Sıfır Atık Projesi'ne de destek verdiklerini söyledi.

Böylece geri dönüştürülebilen atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlamış olacaklarını anlatan Öztürk, "Çocuklar aynı zamanda el becerilerini de geliştirmiş oldular. Öğretmenlerimize ve projeye emek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.



