Anaokulu öğrencilerinden

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde Kardelen Anaokulu öğrencileri “Geleceğini Çöpe Atma” projesi kapsamında, Ketenli, Yaylacık ve Dikilitaş mahallelerindeki anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek, oyuncak hediye etti.

Okul Müdürü Dilek Kara, yaptığı açıklamada “Eko Okullar Programı"nın okullarda çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulandığını söyledi.

Bu kapsamda üç etaptan oluşan “Geleceğini Çöpe Atma” projesini başlattıklarını anlatan Kara, "Projemizin son aşamasında köy okullarımızdaki anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek, hem oyuncaklarımızı hediye ettik hem de onlarla beraber pasta keserek mutluluklarına ortak olduk. Projemizde bizden desteğini esirgemeyen herkese ve başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.





