Anaokulu öğrencilerinden çevre temizliği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri, Beyşehir Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Göl kenarına gelen Özel Altın Çocuk İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri "Temiz çocuk, temiz toplum, temiz çevre" sloganıyla daha önce yetişkinler tarafından bırakılan atıkları temizledi. Temizlik esnasında öğretmenler minik çevrecilere, çevre duyarlılığını arttırmak için bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine dikkat çekerek bu tür faaliyetlere belediye olarak her zaman destek olacaklarını söyledi.

Çocukların çevre bilinci ile büyümesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Gelecek nesilden beklentilerimiz çok yüksek. Bu beklentilerimizi yavrularımız boşa çıkarmıyor. Bu kapsamda çocuklarımız çok güzel eğitimler alıyor. Belediye olarak bu tür etkinliklerle çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak için elimizden ne gelirse yapmaya özen göstereceğiz. İnşallah gelecek nesiller ülkemiz için daha büyük inisiyatifler alacak ve geleceğin Türkiye’sini inşa edecek. Bizler de onlar için elimizden gelen en büyük gayretleri göstereceğiz."

Okul müdürü Mustafa Demirci'de desteklerinden dolayı Başkan Özaltun'a teşekkür ederek, "Okulumuzda öğrencilerimizle bir proje geliştirdik. Atalarımızın meşhur bir sözü var, 'Ağaç yaş iken eğilir' derler. Bu çocuklarımız beş ve altı yaş gurubu. Küçük yaştan itibaren onlara çevre bilincini aşılamak istedik. Doğayı korursak doğanın da bizleri koruyacağı bilincini çocuklarımıza aşılamak için etkinlik düzenledik." dedi.

