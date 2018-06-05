Anaokulu öğrencilerinden çevre duyarlılığı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da atık malzemelerin çevre temizliğindeki önemine dikkat çekmek amacıyla anaokulu öğrencilerinin pet şişelerden yaptıkları eserler sergilendi.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, geri dönüşüm çöp kutularında bulunan plastik pet şişeleri topladı.

Şişeleri farklı renklerde boyayan öğrenciler, atık pet şişelerle papatya, Türk bayrağı tablosu, plastik ağaç, korkuluk gibi eserler yaparak kentteki bir alışveriş merkezinde sergiledi.

Okul Müdürü Şule Yurdunkulu, burada yaptığı açıklamada, öğrencileriyle birlikte yaptıkları sergide pet şişelerin atık olmadığını, çöp olmadığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Atık pet şişelerle çeşitli figürler yaparak bu malzemelerin geri dönüşüm noktasında değerlendirileceğini göstermek istediklerini belirten Yurdunkulu, "Öğrencilerimiz genelde 5 yaş grubu. Öğrencilerimize bu yaşta bu etkinliklerle çevre koruma bilgisi kazanmasını, geri dönüşümün önemine ve çöpün yere atılmaması konularında bilgilendirilmesini sağlıyoruz." dedi.

Yurdunkulu, daha önce de farklı atık malzemelerle değişik eserler yaptıklarını dile getirerek, bu etkinliklerle çocukları çevre temizliği konusunda duyarlı hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.