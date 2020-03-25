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Anaokulu öğrencilerinden büyüklerine ’evde kal’ mesajı
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE BULUNAN AHMET ERGÜN İLKOKULU ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİ, DEDE VE NİNE KOSTÜMLERİ GİYEREK BÜYÜKLERİNE "EVDE KAL" MESAJI VERDİ.
Genel 25.03.2020, 15:25 25.03.2020, 16:34
Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine evde kal mesajı verdi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve kronik hastaların dışarı çıkma yasağı getirilmesinin ardından Avanos Ahmet Ergün anaokulunda öğrenim gören 4,5 ve 6 yaşındaki minik öğrenciler dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine ’evde hayat var evde kal’ mesajı verdi.
Sosyal medyada paylaşılan kısa film ise çok sayıda beğeni aldı.