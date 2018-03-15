Anaokulu öğrencilerinden anlamlı kampanya

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesindeki bir anaokulunun öğrencileri yazdıkları mektupları ve hazırladıkları hediye paketlerini Afrin'deki askerlere gönderdi.

Şehit Ömer Halisdemir anaokulunun Proje Sorumlusu Okul Öncesi Öğretmeni Raziye Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, minicik kalplerde yer alan sevgiyi Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki bir dağ karakolunda nöbet tutan askerlerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Bunun için çok özel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Velilerimiz çok büyük destek sağladı. Belediyemiz'de bizleri destekledi. Hazırladığımız koliler içerisinde, el emeğiyle yapılmış ve anne eli değmiş gıda ürünleri yer aldı. Velilerimiz ve minik öğrencilerimiz bu çalışma kapsamında duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektuplara aktardılar, çok güzel resimler çizdik.

Dikkat çekmek için kolilerin üzerinde 'minik yüreklerden cesur yüreklere', 'dikkat aşırı vatan, millet, bayrak aşkı, sevgisi içerir' ibareleri yazdık. Oradaki askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Bu proje ile aslında biz çocuklarımıza vatan ve bayrak sevgisinin anne ve baba sevgisi kadar doğal olduğunu öğretmek istedik. Asıl evimizin vatan olduğunu da öğretmeye çalıştık. kolilerimizi kargoyla gönderdik."

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, belediye olarak hazırlanan kolilerin lojistiğinden ve sınır boyundaki askerlere ulaştırılmasına kafar her türlü destek ve katkıyı sağladıklarını dile getirerek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.



