Anaokulu öğrencileri uçurtma şenliği düzenledi

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Emine Birler Anaokulu tarafından okul öncesi eğitim şenliği kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Suşehri Emine Birler Anaokulu Müdürlüğü tarafından organize edilen okul öncesi eğitim şenliği kapsamında minik öğrenciler, Karşıyaka Tabiat parkında yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne bıraktı.

Çocuklarla birlikte uçurma uçuran Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Biz de bu şenlikte çocukluğumuzu yaşamış olduk. Bu duyarlı davranışları sayesinde çocuklarımızın geleceğe bakış açılarının ve eğitimlerindeki başarılarının etkili olacağını düşünüyorum. Bu organizasyonda emeği geçen okul yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Mustafa Bıldırcın ise uçurtma şenliğinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.