Anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencileri, Bahşili İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül'ü ziyaret etti.

Ergül, burada yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların bu yaşlarda polisleri sevmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Ergül, "Emniyet, halkın ve sizlerin huzurunu, güvenliğini korumak için vardır. Sizler geleceğimizsiniz. Her zaman sizlerin yanındayız. Bizim kapımız her zaman sizlere açık. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Anaokulu müdürü Hülya Yurtsever ise çocukların geleceği için çok önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından ilçe emniyet teşkilatı ile çocuklar bir süre sohbet etti.



