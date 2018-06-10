Anaokulu öğrencileri pasta ve kurabiye yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Beyazay Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ersin Kökten ile yönetim kurulu üyeleri Altan Keskin ve Nergis Keskin, TFF Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret edip, öğrencilerle pasta ve kurabiye yaptı.

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, anaokul öğrencileriyle pasta ve kurabiye yapan ziyaretçiler, öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

Derneğin şube başkanı Kökten, yaptığı açıklamada, öğrencilerin birlikte güzel vakit geçirdiğini belirterek, Beyazay Derneği'nin faaliyetinde katkıda bulunan Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Dedeoğlu'na teşekkür etti.