Anaokulu öğrencileri camiyi ziyaret etti

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu öğrencileri, Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi Projesi kapsamında ilk defa camiyle buluştu.
Okulun bulunduğu Kurtuluş Mahallesi'ndeki Hamidiye Camisi'ne gelen çocuklar, burada imam tarafından karşılandı.
Çocuklara cami gezdirilerek, mihrap, minber, kürsü, müezzin mahfeli tanıtıldı.
Cami İmamı Muammer Kapancı, yaz aylarında camilerde çocuklara temel dini konuların öğretilmeye başlanacağını ve evleri yakın olanların, camilere gelerek temel dini konuları öğrenmelerinin önemli olduğunu kaydetti.