Anamas Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bölgenin simgesi olan Anamas Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Beyşehir'de yağmurun ardından etkili olan kar yağışı, ilçenin bazı mahallelerini beyaza bürüdü.
2 bin 998 metre rakıma sahip Anamas Dağı'nın zirvesi de kar yağışı sonrası beyaza büründü. Beyşehir'in bazı dış mahallelerinde güne beyaz görüntüyle uyanan vatandaşlar, bu anları fotoğrafladı, kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Beyşehir'de yağışın beyaza bürüdüğü kar örtüsü, öğlen saatlerinde güneşin etkisini göstermesiyle kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.