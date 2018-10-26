Anamas Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bölgenin simgesi olan Anamas Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.Beyşehir'de yağmurun ardından etkili olan kar yağışı, ilçenin bazı mahallelerini beyaza bürüdü.2 bin 998...