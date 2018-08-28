Anadolu'ya Şükran Buluşmaları sona erdi

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar tarafından kurulan Sonsuz Şükran Köyünde düzenlenen Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali sona erdi.

Sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Çavuş Mahallesi'ndeki Sonsuz Şükran Köyünde 4 günlük bir programla düzenlenen Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali tamamlandı.

Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Mehmet Taşdiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında 4 günlük süreçte köyde çardak altı sohbetleri, köy odası sohbetleri gerçekleştirildiğini, çeşitli sanatçıların konserler verdiğini aktaran Taşdiken, etkinliğe katılan sanatçıların kendi alanlarında müzik, resim, heykel, seyahat edebiyat atölyeleri açarak burada çocuklar ile gençlere eğitimler verdiklerini söyledi.

Taşdiken, festivalde unutulmaya yüz tutan eski köy düğünü ve kına gecesi adetlerinin de yeniden canlandırıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köyümüzde, köy düğünü ile dünya evine giren kardeşim sinema yönetmeni Atalay Taşdiken ve eşinin katıldığı kına gecesi etkinliğinde, geçmiş düğün geleneklerini biraz teatral moda çekerek canlandırmalar yaptık. Programımızda eski düğün adetlerimizi canlandırdık. Artık unutulmuş gitmiş bunlar. Eski düğün şekilleri, adetler kalmamış. Halbuki onların her birisinin çok anlamları var, bunların da hatırlanması lazım. O bakımdan güzel bir düğün olduğunu düşünüyorum."