"Anadolu'nun Yıldızı" ziyaretçi rekoru kırdı

SİVAS (AA) - Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, bu sezon 193 bin 269 kişiyle ziyaretçi rekoru kırdı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 2018-2019 sezonu değerlendirme toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Ayhan, toplantıda, Yıldız Dağı'nın yaklaşık 4 aylık sürede rekor ziyaretçiyle sezonu kapattığını belirtti.

Nitelikli bir dönem geçirdiklerini kaydeden Ayhan, "2018-2019 kış sezonunda 193 bin 269 ziyaretçi, merkezden faydalandı. Bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 100 artış söz konusu. Bu rakam, gün geçtikçe Yıldız'a ilginin arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Farklı ve nitelikli çalışmalarla ziyaretçi sayısını artırmayı başardıklarını vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ilgisini artırıp, çocukların kayak sporuyla hemhal olmasını sağladık. Hafta sonlarını ve gece aktivitelerini zenginleştirdik. Yıldız Dağı, 5. sezonunu hizmetin zirvesinde geçirdi. Elbette eksikliklerimiz vardı ancak onları da giderdik. Örneğin bu sezon akıllı geçiş sistemini devreye soktuk. Böylece geçiş sistemlerinden faydalanan kişi sayısını da somut şekilde görebildik. Dağda sadece kayağı değil diğer aktiviteleri de zenginleştirdik. Çocuklarımıza sosyal sorumluluk projesi kapsamında da eğitim programlarını hayata geçirdik."

Yıldız Dağı'nı bölgenin merkezi haline getireceklerini ifade eden Ayhan, eğitim programlarının süreceğini belirtti.

Aileleri kış sporlarıyla kaynaştırmayı sürdüreceklerini bildiren Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini ticari bir merkez olarak görmüyoruz. Tabii temel maksadımız da hiçbir şekilde zarar etmemektir. Yıldız Dağı bu sezonu karlı bir şekilde kapatmıştır. Güzel bir sezonu geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Termal ve kış turizmini bir araya getireceğiz"

Sıcak Çermik-Yıldız Dağı yol bağlantısının ihalesinin de yakın zamanda yapılacağına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Proje süreci tamamlandı, finans sorunu yok. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğümüz ihalesini yaptıktan sonra yol çalışmalarına başlanacak. Böylece termal ile kış turizmini bir araya getirmiş olacağız. Yıldız'da butik otelimiz var. Otelimizde bu sezon 2 bin 666 kişi konakladı, bu rakamda da geçen yıla oranla yüzde 114 artış var. Şu an konaklama kapasitemiz yetmiyor. Özel sektörün bu bölgeye yatırım yapmasını arzuladık ancak yeterli dönüş olmadı. Biz de Özel İdare, Buruciye AŞ olarak Yıldız'a kayak oteli yapmak için çalışma başlattık. İnşallah ağustosta yeni otelin ihalesini gerçekleştirip temelini atacağız. Böylece yol ve konaklama sorunu tamamen çözülmüş olacak."

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin 2022'de "World Cup"a talip olduğunu belirten Ayhan, bunu da yapacaklarına inandığını ifade etti.