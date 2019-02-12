"Anadolu'nun Yıldızı" yüksek irtifa merkezine kavuştu





SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi tarafından (CÜ) Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de sadece Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan merkezin ikincisi, Cumhuriyet Üniversitesince Yıldız Dağı'nda açıldı.

Hizmete giren Yıldız Dağı Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (YİBSAM) incelemede bulunan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, hem kış turizmi için hem de spor faaliyetlerinde kullanılabilecek olan merkezin, 54 yataklı oteliyle sporcular ve Sivas halkına hizmet vereceğini belirtti.

Rektör Yıldız, şunları kaydetti:

"Yüksek rakımın, sporcuların performansına etkisi üzerine yapılan birçok araştırmaya göre sporcuların hazırlık süreçlerinde yapmış oldukları yükselti antrenmanlarının, deniz seviyesindeki performansı ve dayanıklılığı artırıcı yönde büyük etkisi olmaktadır. Bu kapsamda, birçok milli takımımızın, tesis ve imkan yokluğu nedeniyle fizyolojik ve performans testlerini yurt dışındaki tesislerde yaptığı gerçeğini göz önünde bulunduran üniversitemiz, yüksek irtifa ve spor bilimleri araştırma ve uygulama merkezi sayesinde bu eksiği gidermeyi amaçlıyor. Bu sayede hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de sporcularımızın zaman kaybına engel olunacak."

Merkezde otelin yanı sıra yemek salonları, lobi, derslikler, konferans salonu, kayak ve dağcılık odası, sauna, şok havuzu, fizyolojik test ve performans laboratuvarları, otopark ile spor alanları bulunuyor.

