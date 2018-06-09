"Anadolu'nun Közleri" seyirciyle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından oluşturulan ve aralarında profesörden ev hanımına kadar farklı sosyal kesimlerden üyelerin yer aldığı "Anadolu'nun Közleri" adlı halk dansları topluluğunun gösterisi büyük ilgi gördü.

Topluluk içinde profesör, ev hanımı, hizmetli, öğretmen, farklı meslek ve sosyal çevrelerden, en genci 25, en yaşlısı ise 67 yaşında 55 halk dansları meraklısından oluşuyor.

Anadolu'nun közleri, AÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sundukları gösteri sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi.

AÜ Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı, etkinlik öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak görevlerinin çağdaş dünyanın gerçeklerinden kopmadan kültürel yapı, müzik ve dans hakkında tüm katılımcılara farkındalık oluşturarak, kültürel kökenleriyle tanışmalarını sağlamak olduğunu söyledi.