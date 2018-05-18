Anadolujet’ten '19 Mayıs' sürprizi

İSTANBUL (AA) - THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mayıs'da "anadolujet.com" internet adresinden veya "AnadoluJet" mobil uygulamasından satın alınacak biletler ile 19 Mayıs-6 Haziran'da 39,99 liraya seyahat etme fırsatı, Jetgenç üyesi gençleri bekliyor.

Türkiye’nin ilk havayolu gençlik platformu olan "Jetgenç", "www.jetgenç.com" üzerinden üyelerine indirimli biletin yanı sıra kendilerinin ve çevresindekilerin uçuşlarından ödül bilet kazanma imkanı, indirimli uçma fırsatı ve gençlere özel etkinlikler sunuyor.

Jetgenç kampanyası, aktarmalı uçuşlar ve Kıbrıs seferleri hariç AnadoluJet’in tüm uçuşlarında geçerli oluyor. AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Muhabir: İzzet Taskiran