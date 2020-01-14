AnadoluJet, Sabiha Gökçen'den 28 uçuş ile dünyaya açılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) düşük maliyetli hava yolu markası AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlatacağı 28 uçuş ile dünyaya açılacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2008 yılından bu yana Türkiye'deki havalimanlarında 100 milyonun üzerinde misafirine hizmet veren AnadoluJet, yeni uçuş ağı ile hizmet kalitesini sınırların dışına taşıyacak.

Uçuşlarını THY'nin 87 yıllık tecrübesiyle yapan AnadoluJet, yeni planlamada yurt içi uçuşlarına yurt dışında 16 ülkede 28 noktayı ekleyecek. Toplam 57 uçağa ulaşacak filosu ile hizmet verecek marka, THY'nin misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak. Yer hizmetlerinden teknik bakıma tüm detaylar THY güvencesiyle gerçekleşirken, yurt dışı uçuşlarında da güvenlik ve konfor ön planda tutulacak. Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine de devam edilecek.

"AnadoluJet'in kapılarını dünyaya açıyoruz"

Yeni planlama ile ilgili açıklamada görüş bildiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY ile bugüne kadar milyonlarca yolcuyu dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını belirtti.

Aycı, 29 Mart itibarıyla THY markaları gibi AnadoluJet'in kapılarını da dünyaya açacağını, daha fazla sayıda yolcuyu Türk misafirperverliği ile uçuşlarda ağırlayacaklarını kaydederek, "Yeni stratejimiz ile tarih boyunca binlerce farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş Anadolu'nun markası AnadoluJet'i dünyanın buluştuğu yeni hava yolu konumuna taşımayı hedefliyoruz. Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine başarıyla bağlayacak." ifadelerini kullandı.

AnadoluJet tamamı ekonomi sınıfından oluşan uçakları ile koltuk kapasitesinde yüzde 22'lik artış sağlayarak, daha fazla yolcuya daha uygun fiyatlı hizmet sunacak. Yeni strateji ile arz edilen ek koltuk sayısı 1,2 milyon olacak. Yeni uçuş planlaması yurt içi ve dışı uçuşlardaki bağlantılı uçuşlara da yüzde 30'un üzerinde katkı sağlayacak.

AnadoluJet, THY'nin deneyimli kabin ve kokpit ekipleriyle Türkiye'de sunduğu hizmeti şimdi yurt dışına seyahat edecek misafirleriyle buluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda, 29 Mart'ta başlayacak yeni uçuşlar için biletler AnadoluJet ve THY satış kanallarında satışa açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışında, "Ercan (KKTC), Kuveyt, Dubai, Bağdat, Bahreyn, Bakü, Cidde, Erbil, Riyad, Tahran, Tel Aviv, Tiflis, Dammam, Abu Dabi, Medine, Amsterdam, Barselona, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Londra, Milano, Münih, Stuttgart, Paris, Roma, Viyana" seferi başlatılacak.