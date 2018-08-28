Anadolu Vakfı Burs Programı için başvurular başlıyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Vakfı'nın üniversite öğrencilerine yönelik burs programı için başvurular 1-30 Eylül 2018'de yapılabilecek.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 28 binin üzerinde öğrenciye eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı'nın 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı için başvurular başlıyor.

Vakfın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1-30 Eylül 2018 döneminde "www.anadoluvakfi.org.tr" adresinden burs başvurularını gerçekleştirebilecek.

Akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklemeyi amaçlayan Anadolu Vakfı, burs programı aracılığıyla manevi destek de verdiği gençlerin hayatlarını daha proaktif bir şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülke ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda her yıl burs stratejilerini geliştirerek, en yenilikçi uygulamaları hayata geçiren Anadolu Vakfı, 2013'te devreye aldığı web tabanlı burs başvuru sistemiyle bursiyerlerin tüm bilgilerini yakından takip ediyor.

Online başvuru sürecinde 60 farklı veriyle ailenin gelir durumunu ve öğrencinin başarısını sağlıklı bir şekilde değerlendiren Anadolu Vakfı, bu sistemle bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından 284 binden fazla burs başvurusu aldı.





- "Mezun bursiyerlerimizle ilişkilerimizi sürdürüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, Vakıf olarak burs stratejileri ve süreçlerini, yerel ve küresel iyi uygulama örnekleriyle karşılaştırarak sürekli geliştirmeyi ve burs yönetiminde yenilikçi uygulamalara sahip olmayı esas aldıklarını ifade etti.

Burs sürecinin, Anadolu Vakfı ile bursiyerler arasında bir köprü oluşturduğunu belirten Güven, şunları kaydetti:

"Oluşan bu bağ mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlarla desteklenen bir yıllık mentorluk süreciyle bütünleşik olarak sürdürülüyor. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimizle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Edindikleri deneyimleri yeni bursiyerlerle gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşmalarına olanak sağlıyoruz. Burs programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında ihtiyaç durumu belirleyici oluyor. İlk değerlendirme sürecini takiben bursiyer adayları mülakata çağrılıyor ve akademik başarının yanı sıra sosyal yetkinlikler, gönüllülük, spor, sanat, hobi gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor."