Anadolu Üniversitesi turist rehberlerini eğitecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) arasında imzalanan "Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimi" protokolü kapsamında düzenlenen, meslekte uzmanlaşma amaçlı e-sertifika programları için kayıt işlemleri yarın sona erecek.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, turizmde çeşitliliğin artması dikkate alınarak turist rehberlerini ilgili konularda eğitmek ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uzmanlaşma programları, AÜ ve TUREB iş birliğinde ilk kez gerçekleştirilecek.

Uzmanlık eğitimiyle ilgili e-sertifika programlarının başarıyla tamamlanması sonunda aldıkları uzmanlıkları, mevcut turist rehberlerinin sicillerine, öğrencilerin ise ruhsatname aldıktan sonra meslek sicillerine kaydedilecek.

İş birliği kapsamında yapılacak Kültürel Miras Uzmanlığı e-sertifika programında "Kültür Tarihi", "Türkiye'nin Kültürel Mirası I" ve "Türkiye'nin Kültürel Mirası II" dersleri, Sanat Tarihi Uzmanlığı e-sertifika programında ise "Hellen ve Roma Tarihi", "Bizans Tarihi ve Sanat Tarihi" dersleri yer alacak.

Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimleri kapsamındaki e-sertifika programlarına kayıt yaptırmak isteyen turist rehberleri ve üniversitelerin turist rehberliği bölümü öğrencileri "http://esertifika.anadolu.edu.tr" bağlantılı linki üzerinden 26 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.