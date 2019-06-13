Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Açıklamada, sonuçların üniversiteye ait "www.anadolu.edu.tr" internet sitesi ile Anadolu Mobil Uygulaması'ndan öğrenilebileceği duyuruldu.
ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 bahar yarıyılı dönem...
ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Açıklamada, sonuçların üniversiteye ait "www.anadolu.edu.tr" internet sitesi ile Anadolu Mobil Uygulaması'ndan öğrenilebileceği duyuruldu.