Anadolu Üniversitesi Rektörü görevine başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anadolu Üniversitesine (AÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, görevine başladı.

AÜ Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya cübbesini önceki rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan giydirdi.

Prof. Dr. Çomaklı, törende yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kendisinin bir akademisyen olduğunu ve yürüttüğü görev itibarıyla 4 yıllık süreyle emniyet içerisinde bulunduğunu anımsatan Çomaklı, "Hocalarımızı, öğrencilerimizi ve kampüste yürümeyi özlediğimi fark ettim. Çünkü ben de akademisyen olarak yetiştirildim ve şu anda da pek çok akademisyen öğrencim var." dedi.

Çomaklı, AÜ gibi geçmişi başarılarla dolu ve kaliteli bir üniversitede rektör olarak bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

El birliğiyle AÜ'yü daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Zaman ve teknolojiyle beraber her şey değişiyor. Biz de bunun için çalışacağız. Bir de benim için en önemli olan prensibe de değinmek gerekirse devlete ve millete ihanet edenlerle çalışmayacağımı belirtmek istiyorum. Her şeyi akademik ortamda birlikte yapabiliriz ama bu tarz kişilerle aynı havayı solumaktan mutlu olmadığımı belirtmeliyim. Bu konuda da zaten Naci Hocam ile görüştük ve kendisi de Anadolu Üniversitesinde böyle bir ortamın olmadığını ve bu konuda kendilerinin gereğini yerine getirdiklerini dile getirdi. Bu konuya önem veriyorum. Çünkü Ankara'daki görevimde bu durumu bir cephe savaşı gibi görerek mücadele verdik. Halkın vergileriyle devletin nasıl kullanıldığını gördük ve bu yüzden bu konuyu hassas ve önemli buluyorum."

Prof. Dr. Çomaklı, daha sonra üniversiteye hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Naci Gündoğan'a plaket takdim etti.