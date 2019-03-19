Anadolu Üniversitesi ile ESOGÜ'den iş birliği protokolü

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde üniversiteye ait otelde düzenlenen törende konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AÜ'nün Eskişehir'in eğitim ve kültürünün devamı nitelliğinde bir kurum olduğunu belirterek, İrfaniye Medreselerinden başlayan bir eğitim kültürünün bulunduğunu söyledi.

Çomaklı, kent merkezinde ve çevre illerde AÜ'nün bünyesinden çeşitli üniversiteler ve kurumların ortaya çıktığını dile getirdi.

Güçlü yapısıyla, iyi bir akademik kadrosuyla ESOGÜ'nün Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığına değinen Çomaklı, şöyle devam etti:

"Aynı şehirdeyiz, biz AÜ ile ESOGÜ'nün bölünmüş olması kelimesine çok fazla sıcak bakmıyoruz. Sadece farklı kulvarlarda daha güçlü giden iki üniversite olarak bakıyoruz. Biz de ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile birlikte burada konuşurken, bu bölünmüş kelimesini kullanmanın çok hoş olmadığını aslında, bizim bir olduğumuzu her şeyi paylaştığımız şehirde aynı niyetle ve amaçla hareket ettiğimizi bu nedenle de bir protokolle bunu güçlendirmek istediğimizi karşılıklı olarak beyan ettik. Kendisi de bu konuda aynı hassasiyeti gösterdi çünkü AÜ ile ESOGÜ sanki ayrı birer şehrin farklı birer unsuru elemanlarıymış gibi bir rakip görülüyor. Aslında rekabet biliyoruz ki başarıyı da getirir ancak biz rakip değiliz, aynı devletin kurumlarıyız. Böyle bir iş birliği protokolü ile hem personelimiz hem de çalışanlarımızın kendi sosyal ihtiyaçları açısından önemli olacaktır."

- "Protokol, ülkemize hizmette sinerji yaratacak"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise kardeş üniversiteleri olan AÜ ile idari, sosyal hizmetler alanında iş birliği protokolü imzaladıklarını bildirdi.

AÜ ve ESOGÜ'nün hukuken, fiziken binalarının bölündüğünü ancak kalpleri ve gönülleri bir olan bir üniversite olduğunu anlatan Şenocak, şunları kaydetti:

"Hepimizin amaçları bir ve ortak: Eskişehir'e ve ülkemize hizmet etmek. Dolayısıyla bu birlikteliğimizi akademik camianın yanında idari personel açısından da devam ettirmek amacıyla her iki üniversitenin sahip olduğu imkanları birleştirmek, ülkemize hizmette sinerji yaratmak için bu iş birliği protokolünü beraber düzenlemek istedik. İnşallah bu iş birliği protokolünden sonra iki kardeş üniversitenin hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye ortak projelerle hizmet etme noktasında faydalı olacağı inancındayım."