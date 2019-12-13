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Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları hafta sonu yapılacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak.

Genel 13.12.2019, 12:13
Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları hafta sonu yapılacak
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, yarın ve 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

1 milyon 42 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında, 4 oturumda yapılacak. Sınavların ilk oturumları saat 9.30, ikinci oturumları ise 14.00'te başlayacak.

Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.

#Açıköğretim Fakülteleri #AÖF #Eskişehir #türkiye
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