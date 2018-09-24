Anadolu Üniversitesi 60 yaşında

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 2018-2019 Akademik Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı, mesajında, "Türk yükseköğretim sistemine ilkleri kazandıran, milyonlarca mezunu ve öğrencisiyle Türk milletinin parlak geleceğine katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşayan üniversitemiz, 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak yeni eğitim-öğretim yılına adım atmaktadır." cümlelerine yer verdi.

Anadolu Üniversitesi'nin hızla değişen dünyanın yeni koşullarında, söz sahibi olabilecek yeni nesiller yetiştirme niyetinde olduğunu kaydeden Çomaklı, mesajını şöyle tamamladı:

"60. kuruluş yılı heyecanını yaşayan üniversitemiz, aynı heyecan ve azimle 2023 hedeflerimize yakışan adımlar atacak, büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edecektir. Yeni eğitim-öğretim yılımızda büyük ve köklü Anadolu Üniversitesi ailesinin asli unsuru olan örgün ve açıköğretim öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin kalitesinin uluslararası standartların üzerine çıkması için daha çok çalışacak, öğrencilerimizin her alanda donanım kazanmalarını sağlayacağız. Üniversitemizin 60. kuruluş yılına tesadüf eden 2018-2019 eğitim öğretim yılının, başta öğrencilerimiz ve değerli aileleri ile bütün akademik ve idari kadromuz için başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."