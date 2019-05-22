Anadolu Otoyolu'nda onarım ve yenileme çalışmaları

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İzmit-Adapazarı yönü onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar belirli saatlerde ulaşıma kapalı olacak.
İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında da üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında İzmit-Adapazarı yönünün 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde trafiğe tamamen kapatılacağı aktarılan açıklamada, akışın İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilip, Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca çalışmalardaki trafik düzenlemelerinin sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak yapılacağı vurgulandı.