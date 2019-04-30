Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde yapılacak olan çalışma nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Ulaşım, Ankara istikametinden 24 Mayıs'a kadar çift yönlü olarak sağlanacak.