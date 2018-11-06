Anadolu OSB'de güz şenliği düzenlendi

ANKARA (AA) - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (Anadolu OSB) güz şenliği düzenlendi.

Anadolu OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şenlik kapsamında bisiklet turu, balık tutma yarışması gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Şenlik, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun hakemliğinde balık tutma yarışmasıyla başladı. Yarışmaya bölgedeki yatırımcılar, idareciler, fabrika çalışanları ve aileleri ile bursiyer öğrenciler katıldı. En büyük balığı tutan ve en çok balık yakalayanlara ödül verildi.

Organizasyon kapsamında Anadolu OSB Çanakkale Şehitleri Anıtı'na kadar süren "Kurtuluşun Merkezi Anadolu'ya 1764 Bisiklet Turu" da yapıldı. Türk Eğitim Vakfı ve Bisiklet Gönül Beraberliği sporcularının katılımıyla gerçekleştirilen turun startını Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Tayfun, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Ömer Turna verdi.

Tuncay, burada yaptığı konuşmada, "Tarihimizi hatırlayıp, sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır. Bizlere bir vatan bahşeden şehitlerimize ve bugünlere taşıyanlara ödenmeyecek bir borcumuzun olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Güz şenliği, Anadolu OSB'de meslek lisesi öğrencilerine burs amacıyla Çanakkale şehitleri anısına dikilen badem ağaçlarının bursiyerlerce hasat edilmesiyle sona erdi.



