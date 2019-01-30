Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde müzik ziyafeti

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesinin (DOB), tarih ile müziği bir araya getirmek amacıyla düzenlediği "Müze Konserleri"nin ilki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Müze Konserleri"nin ilki Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserler Salonu'nda yapıldı.

Solistler Sayra Seyhan Geçim, Nihan İnan, Haser Tek ve Kemal Badem, opera eserlerinden aryalar ve Anadolu kültürüne ait türküleri piyano sanatçısı Yaman Dikener eşliğinde müze ziyaretçileriyle buluşturdu.

- Amaç tarih ve kültürü bir arada tutmak

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarih ile kültürü bir arada bulundurmak istediklerini, türküler ve ünlü aryaların tınılarının özel tarihi dokularda yer almasını önemsediklerini belirtti.

Ersoy, müdürlük olarak her ay Ankara'nın çeşitli müzelerinde konserler vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Bundan sonraki etkinliğimiz önümüzdeki ay da bu müzede olacak. Daha sonra Kurtuluş Müzesi ve Etnografya Müzesi olmak üzere Ankara'nın çeşitli müzelerinde etkinliklerimiz sürecek." dedi.

- "Sanatçılarımızla iftihar ettik"

Programa katılanlardan eski Bakan İmren Aykut, konseri çok beğendiğini ve bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Aykut, "Bu müzede böyle bir müziği dinlemenin zevki bambaşka. Onun için mümkün olduğu kadar burada olan bütün aktivitelere katılıyorum. Çok güzel bir konserdi. Sanatçılarımızla iftihar ettik. Fevkalade güzel sesleri ve icralarıyla bize birkaç dakikayı çok güzel yaşattılar." diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan sanatseverlerden Sibel Yeşilkaya, programı DOB'un Instagram sayfasından gördüğünü ve bu tarz etkinlikler devam ettikçe sık sık katılacağını dile getirdi.

Cennet Türkoğlu da müzelerin bu şekilde değerlendirilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.