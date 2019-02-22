Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde konser

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde konser verecek.



ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde "Müze Konserleri" devam ediyor.

Tarihle müziği, kültürle turizmi bir araya getiren Anadolu kültürünün atmosferinde seslendirilecek konserlerin ikincisi, ADOB sanatçıları ile 27 Şubat saat 14.00'te Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Solistler Sayra Seyhan Geçim, Evren Gökoğlu, Ayhan Uştuk ve Erdem Baydar; aryalar ve türkülerden örnekleri piyano sanatçısı Ongun Kula eşliğinde müze ziyaretçileriyle buluşturacak.

