'Anadolu lezzetleri' İstanbul Havalimanı'nda

İSTANBUL (AA) - "Tadında Anadolu" (Anadolu Cuisine) adlı restoranın menüsünde, Hakkari'nin "doğaba"sından Gaziantep’in "ayva aşı"na, Elazığ'ın "Harput köftesi"nden Ege'nin binbir çeşit otlarıyla hazırlanan salatalarına, Hatay'ın "aşur"undan Siirt'in "tavuk şorvası"na, Erzurum'un "cağ"ından Adana'nın, Urfan'nın "kebab"larına ve dönere kadar Anadolu'ya özgü yaklaşık 600 çeşit yemek yer alıyor.

Anadolu mutfağının kültür mirasını koruyarak, eşsiz lezzetleri geçmişten günümüze sunan bin 700 metrekarelik alandaki restoran, 400 kişiye de istihdam sağlıyor.

Geleneksel yemekleri modern dokunuşlarla sunan restoranda, Türkiye'nin 81 ilinden kaybolmaya yüz tutan birçok tarif, yolcuların gözleri önünde hazırlanarak servis ediliyor.

Yedi bölümden oluşan restoranda bir de Anadolu Mutfak Kültür Müzesi bulunuyor. 8 farklı uygarlıktan eserlerin yer aldığı alanda, mutfak kültüründe yeri olan parçalar sergileniyor.

Restoranın girişinde yer alan dilek ağacı da yoğun ilgi görüyor.

"Amacımız bu toprakların yemek kültürünü tanıtmak"

BTA İstanbul Havalimanı İşletme Müdürü Kazım Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tadında Anadolu'nun ilk olarak 2006 yılında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını ve daha sonra sırasıyla Bodrum, İzmir ve İstanbul Atatürk Havalimanı'da şube açtığını, son olarak da İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını söyledi.

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini misafirleri için hazırladıklarını belirten Çil, şöyle devam etti:

"Anadolu mutfağımızın tüm lezzetleri bu markamızda bulunuyor. Anadolu çok cömert topraklara sahip, binlerce medeniyetin iz bıraktığı topraklar. Amacımız bu toprakların yemek kültürünü tanıtmak. Burada bu yemekleri pişirip tüm dünya insanlarına servis edebiliyoruz. Biz burayı bir 'food theatre' (yemek tiyatrosu) olarak adlandırıyoruz. Misafirlerimizin alacağı tüm yiyecekler onlara bir yemek tiyatrosu şeklinde sunuluyor. Örneğin kadayıfın telini burada açarak, künefesini burada hazırlayarak onlara sunuyoruz."

- "Cağ kebabının satıldığı tek havalimanı"

İstanbul Havalimanı'nda yemek konusunda dünyada birçok ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Çil, "Bildiğim kadarıyla cağ kebabının satıldığı tek havalimanı İstanbul Havalimanı. Yine yerinde dökülen, yerinde üretilen, peyniri kadayıfı yerinde konulan ve sunulan tek künefe İstanbul Havalimanı'nda var." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki ünlü gazlı içecekler bu restoranımızda yok"

Amaçlarının Anadolu mutfağını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Çil, şöyle devam etti:

"Dünyadaki sayılı yiyecek, içecek firmalarından bir tanesiyiz. Misyonumuz, İstanbul Havalimanı'nı da vesile ederek Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtabilmek ve sunmak. Dünyadaki ünlü gazlı içecekler bu restoranımızda yok. Sadece Anadolu'muzun yerli gazozlarını sunuyoruz. Tüm şehirlerimizin gazozları var bizde. Yayık ayranımız var. Osmanlı mutfağımızın şerbet çeşitleri var. Dünyada çok isim yapmış marka kahve isimleri burada yok. Burada mırrasını, menengicini ve Türk kahvesini sunarak, dünya insanlarının Türk lezzetlerini burada deneyimlemesini çok önemsiyoruz. Birinci hedef para değil. Birinci hedef, çok inandığımız Anadolu'nun yemeklerini, içeceklerini dünyaya tanıtmak."

Çil, kısa bir süre önce açılmış olmalarına rağmen ilginin hayli yoğun olduğunu dile getirerek, İstanbul Havalimanı'na renk kattıklarını ifade etti.

Ramazan ayında oruç tutan yolcuların da iftar için restoranlarını tercih ettiğini kaydeden Çil, ramazan dolayısıyla özel iftariye tabakları oluşturduklarını, tencere yemeklerinin ve ocakbaşının oldukça ilgi gördüğü belirtti.

"Anadolu tatlarını burada bulmak çok güzel"

Anadolu'nun yöresel lezzetlerini tatmak için restorana gelen yolculardan Adem Eren, Anadolu yemeklerini havalimanında bulmanın kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

Eren, "Anadolu tatlarını burada bulmak mükemmel, çok güzel. Tirit ve dana ciğeri test ettim. Tel kadayıfla yapmışlar. Onlar önerdi, biz de merak ettiğimiz için kabul ettik. Çok güzel olmuş." diye konuştu.

Türk kahvesi ve baklavayı tadan Çinli yolcu Katherina Chen ise "Türk kahvesini çok seviyorum. Daha önce de Amerika ve Avustralya'da denemiştim. Buradaki daha lezzetliymiş. Fıstıklı baklava da aldım şimdi onu deniyorum. Anadolu yemeklerinin burada olması güzel, sağlıklı olduklarını düşünüyorum. Fiyatlar da uygundu." değerlendirmesinde bulundu.