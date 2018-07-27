KONYA (AA) - Anadolu Kartalı Konyaspor Taraftarlar Derneği açıldı.

Dernek Başkanı Ahmet Tarhan, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada her zaman Konyaspor'un yanında olduklarını söyledi.

Yeşil beyazlı takımlarına Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki batı tribününde destek vereceklerini dile getiren Tarhan, şöyle konuştu:

"Takımın kombine biletlerinin pahalı olduğuna yönelik eleştiriler var. Ancak biz geçmişte antrenmanları bile ücretli seyrederdik. Hatta buralarda 2 bin 3 bin civarında kişi olurdu. Nitekim günümüzde de iki kupa almış bir takım söz konusu. İnandığımız ve güvendiğimiz bir Konyaspor yönetimi var. Taraftarlar olarak mevcut yönetimin her zaman arkasındayız. Öte yandan Konya'da İstanbul takımlarına hayranlık çok fazla ancak biz de genç kuşaklara Konyaspor sevdasını aşılamak istiyoruz."