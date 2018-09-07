Anadolu Isuzu, IAA Hannover Fuarı'nda yeni model tanıtımı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, dünyanın yakından takip ettiği IAA Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı'nda 5 yeni aracının ilk gösterimini yapacak.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın merakla beklediği IAA Hannover Ticari Araç Fuarı, bu yıl 20-27 Eylül'de düzenlenecek.

Bu yıl fuarda 5 yeni aracının tanıtımını yapacak olan Anadolu Isuzu, 11. hall ve G30 standında yer alacak.

Ticari araç sektörünün son teknolojilerini, yeni modellerini ve ulaşım sektöründeki yeniliklerini aynı çatı altında buluşturan IAA Hannover 2018’de, Anadolu Isuzu’nun başrol oyuncuları Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 elektrikli kamyon modeli, Isuzu Novociti Life Premium, Visigo ve Citiport otobüslerinin farklı versiyonları olacak.





- Anadolu Isuzu, fuara damga vuran Türk markası olmaya hazırlanıyor





Anadolu Isuzu, 5 yeni modeliyle IAA Hannover 2018'e damgasını vuran Türk markası olmaya hazırlanıyor. Isuzu markasının son yıllarda ihracatta parlayan yıldızı olan Isuzu Citiport, yeni iki farklı versiyonuyla Hannover Fuarı'nda yer alacak.

Citiport 18, yüksek yolcu kapasitesine sahip, özellikle yoğun hatlarda hizmet verebilecek yapısıyla başta Doğu Avrupa olmak üzere tüm yurt dışı pazarlarında ve Türkiye’de Hannover Fuarı sonrasında müşterilerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Isuzu standında sergilenecek bir diğer önemli otobüs ise Citiport’un 9.0 lt’lik yeni HyPer versiyonu. Arazi şartları bakımından dik yokuşlara sahip olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'deki belli başlı şehirlerde de ihtiyaçları karşılayabilecek Citiport 12 HyPer, 340 PS ve 1485 Nm performans değerlerine sahip olacak.

Dünyada ve Türkiye’de Busworld 2018 Fuarı sonrası satışa sunulan ve pazara girdiğinden itibaren Anadolu Isuzu’nun en fazla satışa sahip modellerinden biri olan Isuzu Novociti Life ise yeni Premium donanımıyla ilk kez IAA Hannover 2018’de sergilenecek.

Yeni Isuzu Novociti Life Premium, daha çok tasarımsal ve konfor artırıcı bir dizi değişiklikleri kapsıyor. Avrupa’yla birlikte Türkiye’de de satışına başlanacak olan Novociti Life Premium, ısıtmalı sürücü koltuğu, ahşap görünümlü zemin, şerit uyarılı titreşimli direksiyon, yeni tasarıma sahip far ve stop lambaları, yeni torpido, yeni tavan kaplamaları, yeni yolcu koltuğu deseni, yolcu dayanma alanları ve 3’lü tutamaklar gibi eklentilerden oluşuyor.

Isuzu Visigo ise yeni HyPer versiyonuyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. 6.7 lt’lik Cummins motora sahip olan Visigo HyPer, 320 bg güç üretiyor.

Anadolu Isuzu’nun midibüs segmenti amiral gemisi olan Turquoise modeli ise fuarda 2+1 koltuk dizilimi, tuvalet ve ekstra konfor donanımı içeren VIP paketi ile katılımcıların beğenisine sunulacak.





- Türkiye'nin "ilk" yerli elektrikli kamyonu Anadolu Isuzu'dan





19 Eylül'de IAA Hannover 2018 Fuarı'nda basın tanıtımı gerçekleştirecek olan Anadolu Isuzu, fuarın en önemli araçlarından biri olmaya hazırlanan ve Ar-Ge'sini yerli proje ortakları ile birlikte yüzde 100 Türk mühendislerin gerçekleştirdiği elektrikli kamyonunun tanıtımını gerçekleştirecek.

Anadolu Isuzu’nun yerli proje ortakları ile birlikte geliştirdiği, yüzde 100 elektrikli bir motora sahip, 6,6 ton taşıma kapasiteli araç, AC şarj ünitesiyle 4 saatte tam dolu hale gelebiliyor. Ayrıca DC tipi özel şarj üniteleriyle sadece yarım saat gibi çok kısa bir sürede aküleri yüzde 100 doldurulabiliyor.

Şehir içi taşımacılığında sıfır karbon emisyon çözümü sunacak olan Türkiye'nin "ilk" yerli elektrikli kamyonunun dünya prömiyeri IAA Hannover 2018 Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

