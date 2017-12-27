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"Anadolu gelinleri" düğün temalı sahne gösterisi

- Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak'ın öncülüğünde, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Anadolu Gelinlerimiz" düğün temalı sahne gösterisinin galası yapıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:22
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak'ın öncülüğünde, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Anadolu Gelinlerimiz" düğün temalı sahne gösterisinin galası yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Ayşe Özkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Enstitü Müdür Vekili Durna Gülşen, yaptığı konuşmada, Eskişehir'de 1959'da kurulan Olgunlaşma Enstitüsünün, bulunduğu coğrafyanın kültürüne ilişkin konularda araştırmalar yaparak, sonuçlarını yayınlama, arşiv ve koleksiyon oluşturma görev ve sorumluluğunu sürdürdüğünü kaydetti.

Türk kültürünün derlenmesini, öğretilmesini, yurt içi ve yurt dışında sergilenmesini sağlayan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün, "Anadolu Gelinleri" araştırma projesini 2 yıldır büyük bir özveri ve emekle tamamladığını ifade eden Gülşen, Türk kadınının yüce duygularını, sevdasını, ince zevkini, sabrını, gelenek ve göreneklerimizin zenginliğini, örf ve adetlerimizin sanatsal bir gösteri halinde sunulduğu gösterinin ürünlerinin, Eskişehir Olgunlaşma Enstitü Tasarım ve Üretim Atölyelerinde hazırlandığını söyledi.

Gülşen, galada sahnelenen 34 geleneksel Türk gelinlikleri kostümleri, tasarım şefi Yüksel Değirmenci ve çalışma arkadaşlarının çabaları sonucu ortaya çıktığını, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun katılımlarıyla zenginleşen sahne şovunu ise Koreograf Ferhan Aral tarafından sahnelendiği kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kongre Ve Kültür MerkeziEskişehir Valisi Özdemir Çakacak
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