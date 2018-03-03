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Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri'nden açıklama

KONYA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'nın BİK'e ilişkin gerçek dışı açıklamalar yaptığını bildirdi.BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri...

03 Mart 2018 Cumartesi 17:05
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri'nden açıklama
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KONYA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'nın BİK'e ilişkin gerçek dışı açıklamalar yaptığını bildirdi.

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Karaca'nın BİK'e yönelik ifadelerine karşı yazılı bir açıklama yaptı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, konkordato ilanlarını bahane ederek, BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilerine yönelik haksız, gerçek dışı ve gerçekleri çarpıtan bir açıklama yapmıştır. FETÖ taktiği ile üste çıkmaya çalışarak kendini gizleyen Karaca, konkordato ilanlarına ilişkin çalışmalarımızı gizlemeyi tercih etmiştir. Asıl gerçek şöyledir; konkordato ilanlarının yayın yöntemini de içine alan yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yasal düzenleme bilgisi tarafımıza ulaşır ulaşmaz hemen harekete geçtik ve Sayın Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanlığı ve bürokrasisi nezdinde girişimde bulunduk.

Söz konusu ilanlar her ne kadar yerel gazetelerimizi ilgilendirmese ve sadece yaygın basını ilgilendirse, tüm ilanların yalnızca yüzde 0.35'lik bir kısmını oluştursa da etkin bir mücadele yürüttük. Ancak düzenleme tüm karşı çıkışımıza rağmen, ne hükümet ne de muhalefet partilerinden herhangi bir itiraz gelmeden genel kuruldan geçerek Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Buna karşın mücadeleden vazgeçmedik ve icra iflas ilanlarının tahtaya asılmasını engelleyecek, yerel gazetelerimizde ağırlıklı olarak yayınlanmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Gerçeği saptırma taktikleri her defasında olduğu gibi bu defa da meslektaşlarımızın sağduyusunda eriyip gidecek, bir kez daha attığı çamurda kalacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Gazete SahipleriBasın İlan Kurumu
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