ANKARA (AA) - Anadolu Folklor Vakfınca düzenlenen "Halk Dansları Çalıştayı" üniversite konservatuvarlarının halk oyunları bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Anadolu Folklor Vakfının, Çankaya Belediyesinin desteğiyle Başkent Öğretmen Evi'nde düzenlediği çalıştay, Devlet Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başladı. "Halk Danslarımızın Problemlerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri" başlıklı beş farklı oturumla devam eden çalıştayda, 23 katılımcı bildiri sundu.

Açılış konuşmasını yapan Anadolu Folklor Vakfı Genel Başkanı Rüştü Akar, çalıştayın, öncelikle İzmir ve İstanbul'da daha sonra da Ankara'da yapılmasına karar verdiklerini ifade etti.

Halk oyunlarının her gün daha geriye gittiğini düşündüklerini ve bu problemi çözebilmek adına bu çalıştayı düzenlediklerini belirten Akar, "Çalışacağız, bir öneri ve çözüm yolu bulacağız. Bunu da devletimizi yöneten yürütmeye takdim edeceğiz." dedi.

Hukukçuların, bilim adamlarının ve sahada aktif olarak halk oyunlarıyla ilgilenen kişilerin katılımlarıyla bu çalışmaların gerçekleştiğini anlatan Akar, "67 yaşındayım, sadece bu dünyadan gitmeden önce kendi camiamıza bir nebze de olsa, küçücük de olsa katkım olsun istiyorum. Benimle yol yürüyen diğer arkadaşlarımın fikirleri de aynı." diye konuştu.