'Anadolu aslanı'na dünyanın dört bir yanından talep geliyor

AKSARAY (AA) - OĞUZHAN DEMİRAY - Namı dünyanın birçok yerine yayılan, "Anadolu aslanı" olarak da bilinen iri yapılı köpek cinsi Aksaray malaklısı, dört kıtada birçok ülkeye gönderiliyor.

Aksaray'da, modern şartlarda kurulan 7 çiftlikte özenle yetiştirilen malaklılar, ülke içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Yurt dışından gelen talepler, Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) üzerinden irtibat sağlanarak çiftliklere iletiliyor.

Sosyal medya hesabından veya dernek yönetimi ile kurulan iletişim sonrası, satışı yapılacak malaklı yavrularının anne ve babasının fotoğrafları ile bilgileri alıcıya gönderiliyor.

Alıcı, bu fotoğraf ve bilgileri inceledikten sonra alacağı yavrulara karar veriyor.

Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, Rusya'ya gönderilen malaklılara, son yıllarda Çin, Brezilya ve Arjantin ile Afrika'nın farklı ülkelerinden yoğun talep dikkati çekiyor.

Her yıl yaklaşık 100 Aksaray malaklısı ihraç ediliyor. Bu köpekler gönderildikleri ülkelerde ağırlıklı olarak bekçi veya çoban köpeği olarak kullanılıyor.

"Uluslararası ırk tespit çalışmaları devam ediyor"

AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, malaklıların artık dünyaya nam saldığını dile getirdi.

Derneğimize gelen talepleri üreticilerle beraber değerlendirdiklerini anlatan Tıpırdamaz, şunları kaydetti:

"Malaklıların anne ve babasını göstererek, en iyi yavruların yurt dışına gitmesini sağlıyoruz çünkü bu köpekler Aksaray malaklısı cinsini temsil ediyor. Giden köpekler saf ırk Aksaray malaklısı olmazsa ilerde hem üreticiye hem de bize sıkıntı verir. Aksaray malaklı köpeğinin 'uluslararası ırk' tespit çalışmaları halen devam ediyor. Bu çalışmaların malaklı cinsi köpeklerin korunmasına ve dünyada tanınırlığına katkı sunmasını bekliyoruz.

"Malaklıların bakımları bir hayli zor"

Tıpırdamaz, son yıllarda Aksaray’da malaklı cinsi köpek üretim merkezlerinin sayısının arttığına işaret ederek, "Aksaray’da şu anda 7 çiftlikte üretim yapılıyor. Bu işe gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Bu kolay bir iş değil. Anne karnından başlayıp, belli bir yaşa gelinceye kadar büyük zahmetler istiyor." diye konuştu.

"Büyümelerindeki sır arpa unu, yumurta ve süt"

Malaklı yavrularının 2 ay anne sütüyle beslendiklerini, ardından titiz bir besleme sürecinin devam ettiğini aktaran Tıpırdamaz, "2 ayın ardından köpek maması, kasap artığı ve yal yapıp veriliyor. Büyümelerindeki sır da arpa unu, yumurta ve sütü, su ile karıştırıp yal şeklinde yedirilmesindedir. Buna henüz yavruyken alıştırılıp, ömür boyu beslendikleri zaman bu köpekler çok güçlü olurlar. Bu şekilde her türlü hastalığa karşı da korunurlar." bilgisini verdi.