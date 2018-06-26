ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosunu ziyaret etti.

Vali Çakacak, ziyaretinde yaptığı konuşmada, basın ziyaretlerine Anadolu Ajansından başladığını vurguladı.

Eskişehir'de basın mensuplarıyla güçlü bir ilişki içinde olduklarını anlatan Çakacak, şöyle konuştu:

"Basın mensubu arkadaşlarımızın her zaman yardımını görüyoruz. Basın kamuoyunun gözü kulağı ve sesidir. Basın ile kamu yakın ilişkiler içinde olmalıdır. Anadolu Ajansı da Cumhuriyetin en önemli kuruluşlarındandır. Anadolu Ajansı, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin kaynağıdır. Alınan bilgilerin vatandaşa doğru ve tarafsız şekilde ulaştırılması son derece önemli. Anadolu Ajansımız sadece Türkiye'de değil, özellikle komşularımızdan başlamak üzere bütün dünyada olan biteni süratle bize ulaştırıyor."