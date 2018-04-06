Anadolu Ajansı 98 yaşında

BURSA (AA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ve Belediye Başkanı Selim Yağcı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Kamil Saka ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü, yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Vali Büyükakın, kutlama mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin duyurulması amacıyla kurulması talimatını vermesi üzerine 6 Nisan 1920'de faaliyete başlayan AA'nın, 98 yılda önemli mesafeler kat ederek dünyanın önemli haber ajansları arasında yer aldığını belirtti.

Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeyen AA'nın, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olduğunu ifade eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve dünyanın haber alma ve bilgi edinme hürriyetlerini en geniş biçimde kullanmasını sağlamaktadır. Çağımızda iletişimin ve basın yayının önemi tartışılmaz hale gelmiştir. Gelişen dünyanın yeniden oluştuğu bu çağda, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak yayınını doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerine bağlı kalarak sürdüren Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.''

Belediye Başkanı Yağcı da AA'nın son derece önemli bir işlev gördüğünü vurgulayarak, "Doğru ve tarafsız habercilik anlayışının yanı sıra teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Anadolu Ajansının bugün yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli temsilcilikleri bulunmaktadır. Bir asra yakın bir geçmişi olan Anadolu Ajansı, ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını haber, fotoğraf ve görüntüleriyle insanlarımıza başarılı bir şekilde ulaştırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerinden biri olan Anadolu Ajansının, Türkiye Cumhuriyeti gibi ilelebet yaşayacağına inandığını belirterek, "Basın emekçisi Anadolu Ajansı çalışanlarının görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesile ile Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- BOSİAD'dan kutlama

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nden (BOSİAD) yapılan açıklamada da AA'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de Türk milletinin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşundan bu yana tarafsızlık ilkesiyle Türk milletinin haber alma kaynağı olan Anadolu Ajansı, bugün 13 farklı dildeki yayınıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki en önemli sesi konumundadır. Anadolu Ajansının 98. yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu Ajansı bünyesinde görev üstlenen herkesin başarılarının devamını dileriz."

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ise yayımladığı mesajda, halka doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmasına aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi yerine getirdiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sizleri ve tüm ajans çalışanlarını tebrik eder, başarılar dilerim."



