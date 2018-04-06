Anadolu Ajansı 98 yaşında

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ünver, mesajında, Anadolu Ajansının, yurt dışındaki yaygın büro ağıyla Türk ve dünya kamuoyu için önemli bir haber ve bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.

Ünver, 6 Nisan 1920'de Atatürk tarafından kurulan ve milli mücadelenin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmayı görev olarak üstlenen Anadolu Ajansının, tarafsız, hızlı ve etkin habercilik anlayışı çerçevesinde hizmet sunduğunu kaydetti.

Ünver, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı, toplumumuzun gören gözü, sesi ve kulağı olarak geçmişte olduğu gibi bugün de gerek yurt içerisinde ve gerekse de yurt dışındaki etkin haber ağı ile basınımızın en önemli bilgi kaynağı olmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir anlayış içerisinde hizmetlerini devam ettiren Anadolu Ajansı, aradan geçen süre içerisinde güçlenerek bugün yurt dışındaki yaygın büro ağıyla Türk ve dünya kamuoyu için önemli bir haber ve bilgi kaynağı haline gelmiştir."

