Ana sınıfı öğrencilerinden

SİVAS (AA) - Sivas Kılıçarslan İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, okullarında "Vitamin Şenliği" adlı kermes düzenledi.

Kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ve içecekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Beyhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış günlerinde öğrencilerin beslenmelerine dikkat edebilmek, meyveleri sevdirmek, faydalı alışkanlıklar kazandırabilmek için bu kermesi organize ettiklerini söyledi.

Doğal beslenmenin önemini vurgulamayı da amaçladıklarını da aktaran Öztürk, "Kızılay Haftası olması dolayısıyla da kermeste elde edilen gelir Kızılay Derneğine bağışlanacak." dedi.

Ana sınıfı öğretmeni Leyla Aydın Uzun da kermeste veliler tarafından yapılan pasta ve tatlıları 50 kuruştan, taze portakal suyunu bir liradan sattıklarını dile getirerek, "Evlerinde meyve suyunu içmeyen öğrenciler, kermeste gözetimimiz altında kendi sıktıkları portakal suyunu iştahla içtiler." ifadesini kullandı.