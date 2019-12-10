Son Dakika
Ampute sporcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin ilk ampute modeli olan sporcu Muhammed Eymen Şahin ile milli yüzücü Ramazan Güven, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Antrenmanının ardından AA...
Genel 10.12.2019, 09:13
ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin ilk ampute modeli olan sporcu Muhammed Eymen Şahin ile milli yüzücü Ramazan Güven, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ampute yüzücü Ramazan Güven de haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", sporda Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını tercih etti.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50